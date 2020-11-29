الكسندر: لا خوف على الظفرة من رازوفيتش

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الصربي الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة، أنه لا يخشى معرفة مواطنه رازوفيتش مدرب الوحدة لتفاصيل فريقه وقدرات لاعبيه، من واقع تدريبه السابق له، ذاكراً أن ذلك لن يكون له تأثير سلبي على «فارس الظفرة» في لقاء الفريقين الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، مؤكداً أنه يحترم رازوفيتش ويقدر العمل الذي قام به سابقاً ويقوم به حالياً مع «أصحاب السعادة».

مشيراً إلى أن نتيجة اللقاء تتحدد بالجهد في أرضية الملعب، وقال: إذا لعبنا بشكل جيد وابتعدنا عن ارتكاب الأخطاء يمكننا الخروج بنتيجة إيجابية وهذا ما يجب أن نعمل عليه خصوصاً أننا خسرنا نتيجة الجولة السابقة.

واعترف الكسندر بصعوبة المهمة، مؤكداً أن الوحدة فريق قوي وبه عناصر متميزة وأن الفوز عليه يتطلب الكثير من الجهد، وأضاف: نلعب أمام منافس قوي يقوده مدرب متميز يمتلك العديد من الخيارات والبدائل الجيدة لذلك لا نهتم كثيراً بعودة لاعب أو لاعبين للمشاركة، فالمهم عندي أن نخوض المباراة بروح التحدي وأن نبذل قصارى جهدنا.

وكشف مدرب الظفرة عن فقده لجهود الثلاثي سلطان الغافري وعمران الجساسي وسهيل المنصوري بسبب الإصابة، مشيراً إلى وجود احتمال بغياب مسلم فايز أيضاً لأنه وحسب قوله، يشكو من إصابة طفيفة، وقال: سنتعامل مع الخيارات الموجودة وأنا على ثقة بأن اللاعب الذي سيقع عليه الاختيار لن يتردد في إثبات وجوده والمساهمة مع زملائه في الفوز بالنقاط الثلاث.

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