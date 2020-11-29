اتحاد الكرة يُعلن عن الشعار الجديد لأغلى البطولات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم اليوم عن الشعار الجديد لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49 الذي يُصادف يوم الثاني من ديسمبر .

وجاءت فكرة الشعار الجديد لمسابقة كأس رئيس الدولة تجسيداً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله, وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله في الثالث من يناير 2020.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي انطلقت في الموسم 74-75 تُعد البطولة الكروية الأغلى كونها تحمل اسم قائد المسيرة ، لذلك نحن في مجلس الإدارة نعمل مع شركائنا على تحضير مميز ومبكر للمسابقة بهدف إخراجها بالصورة التي تليق بها ، لافتاً إلى أن البطولة أصبحت مناسبة رياضية وطنية سنوية تحظى بمتابعة محلية وإقليمية ودولية وعالمية ، كما تسعى جميع الأندية للمنافسة على لقبها .

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الأسرة الرياضية بمناسبة إطلاق الشعار الجديد لأغلى المسابقات الكروية ، مؤكداً أن الشعار الجديد يحمل هوية عصرية تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات في كافة الأصعدة بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من دولتنا نموذجاً يحتذى به عالمياً ، ومصدر إلهام لكل شعوب العالم لما تقدمه من مبادرات مختلفة .

وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى الراعيين الرسميين لاتحاد كرة القدم ,اتصالات وطيران الاتحاد, على دعمهما ورعايتهما لمسابقات الاتحاد والمنتخبات الوطنية ، مشيداً كذلك بالأندية والمؤسسات الإعلامية المختلفة وكل الشركاء على تعاونهم الدائم والمستمر ودورهم الإيجابي في إنجاح الأحداث الرياضية .

الجدير بالذكر أن الشعار الجديد المستوحى من شكل كأس المسابقة الكروية الأغلى يتشكل من سبعة خطوط في المنتصف للدلالة على الإمارات السبع موشحة بألوان العلم الذي يُمثل رمز وحدتنا وتلاحمنا وتعاضدنا قيادة وشعباً ، فيما يرمز الخطان الجانبيان إلى سواعد أبناء وبنات الإمارات الذين يواصلون مسيرة الإبداع والتميز في كافة المجالات ، كما تم كتابة اسم البطولة باللغتين العربية والانجليزية .

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