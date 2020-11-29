المصدر: سالم ربيع: الوصل تأثر بعدم الحضور الجماهيري

لفت الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه من الطبيعي أن يكون متأثرا بعدم حضور جماهيره إلى الملاعب التزاما بالإجراءات الاحترازية من وباء (كورونا)، معللا ذلك بتمتع الفهود بقاعدة جماهيرية حقيقية دائما ما يكون لها دور إيجابي في مسيرة الوصل في مختلف البطولات.

سوء طالع

ووصف ربيع مباراة الوصل غدا الاثنين أمام مضيفه عجمان ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، بالمهمة، مشيرا إلى أن عجمان منافس جيد كونه يتمتع بالاستقرار الفني، ويجيد اللعب الجماعي بشكل واضح رغم سوء الطالع الذي يلازمه منذ انطلاقة البطولة.

مباريات مضغوطة

وأبدى ربيع ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق مراده من مباراة عجمان، وبغض النظر عن كون المباراة مضغوطة، ووجود غيابات، معتبرا ذلك وضعا عاما تعيشه كل فرق الدوري.

استثمار الفوز

وأشار سالم ربيع إلى أنه يعمل على الاستفادة من الحافز المعنوي الكبير الناتج عن فوز الوصل على الفجيرة في الجولة السابعة، واستثماره في مباراة الغد أمام عجمان.

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