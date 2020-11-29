تيغالي يحمل الشارة السوداء حزناً على مارادونا

المصدر: دبي- عدنان الغربي

حمل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، مهاجم النصر، الشارة السوداء في مباراة فريقه ضد بني ياس، أول من أمس، لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، للتعبير عن حزنه بوفاة مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا، الذي توفي الأربعاء الماضي، بسبب إصابته بسكتة قلبية.

وجاء خبر وفاة أسطورة كرة القدم، مثل الصاعقة على جموع الشعب الأرجنتيني، الذي هرول الآلاف منهم إلى محيط منزله بضواحي العاصمة بوينس آيرس، حيث كان يتعافى من آثار جراحة بالمخ، بينما أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، الحداد العام بالبلاد لثلاثة أيام. وبالإضافة إلى الشارة السوداء، حمل تيغالي أيضاً شارة كابتن النصر لأول مرة، منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الصيفية الأخيرة، بدلاً عن زميله طارق أحمد، وعلق مهاجم النصر عن ذلك قائلاً: شارة الكابتن مهمة بالنسبة لي، ولكن لدينا 3 لاعبين قادة في الفريق، وفي الوقت نفسه ليس أمراً جيداً، أن تنزعها من لاعب آخر، بسبب ما حدث في المباراة الماضية، إن كل ما حدث في تلك المباراة انتهى بنهاية الدقيقة 90.

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