كرونو: النصر لعب أسوأ مباراة منذ توليت تدريبه

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حقق النصر النتيجة المطلوبة من مواجهة بني ياس عندما خرج فائزاً بهدف نظيف استعاد به المركز الثاني منفرداً خلف الشارقة المتصدر ولكن فرحة العميد بالوصافة لم تكتمل بسبب تصريح غاضب من مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتيشتش الذي لم يكن راضياً عن الأداء رغم أن إحصائيات المباراة تنصف فريقه، فهو الأكثر استحواذاً بأكثر من 64%، والأكثر حصولاً على الركنيات بـ4 مقابل 2 للسماوي، والأفضل دفاعاً بـ27 محاولة افتكاك مقابل 15 لبني ياس وبـ60% افتكاك ناجح، إضافة إلى تفوقه بـ506 تمريرات مقابل 274 لبني ياس وبدقة تمرير بلغت 83% و14 تسديدة في الهجوم فيما سدد السماوي 11 مرة وغيرها من الأرقام الأخرى التي أظهرت سيطرة واضحة للعميد على منافسه.

ثقة

وقال كرونو في تصريحه الغاضب: حققنا 3 نقاط ثمينة، ولكن أريد أن أتحدث عن أمر مهم وهو أن الفريق لعب أسوأ مباراة منذ أن توليت الإشراف عليه، لقد لعبنا دون ثقة في النفس ودون التزام بالمراكز ودون طاقة، أنا خجول من ذلك لأن مشجعي النصر لا يستحقون هذا الأداء، ولكن علينا أن نتقاسم اللحظات الجيدة والسيئة معاً، أنا اخترت اللاعبين، ولذلك أتحمل مسؤولية الأداء السيئ.

وأضاف: يجب أن تكون لدينا ردة فعل إيجابية سريعة لأننا سنخوض مباراتين مهمتين خلال فترة قصيرة إذا كنا متمسكين بتحقيق طموحاتنا. واعترف المدرب الكرواتي أن مهاجمه سيباستيان تيغالي يلعب بعصبية وأنه سيقوم باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً للفريق، في المقابل أثنى على أداء اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع.

أداء

من جهته عبّر الروماني دانييل ياسيلا مدرب بني ياس عن رضاه عن أداء فريقه أمام النصر، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن النتيجة فإن لاعبيه قدموا المطلوب لكن الحظ أدار لهم ظهره. وأرجع ياسيلا سلسلة الهزائم الأخيرة لعدم قدرة فريقه على تجاوز نشوة الانتصارات الأولى ودخوله تحت الضغط لافتقاد لاعبيه الخبرة في التعامل معها.

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