استطلاع «البيان»: 39.2%... رونالدو أفضل لاعبي العالم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رشّح 39.2% من المشاركين في استطلاع الرأي الأسبوعي لـ«البيان» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ليكون أفضل لاعبي العالم في كرة القدم لعام 2020، وجاء في المركز الثاني في قائمة الترشيحات المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بنسبة 34.4%، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بالمركز الثالث بنسبة 24%، وحل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، في المركز الرابع بنسبة 2.4%.

وجاءت أسماء اللاعبين الأربعة ضمن قائمة الاتحاد الدولي (فيفا) المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2020، والمقرر أن تمنح للفائز في ديسمبر المقبل، وضمت القائمة أيضاً 7 لاعبين آخرين، هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي «بايرن ميونيخ»، والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجل فان دايك والإسباني تياغو ألكنتارا «ليفربول»، والبلجيكي كيفن دي بروين «مانشستر سيتي»، والإسباني سيرجيو راموس «ريال مدريد»، والفرنسي مبابي «باريس سان جرمان».

الفارق

ورشّح عدنان حسين لاعب الذيد حالياً، وشباب الأهلي والوصل وحتا سابقاً، ميسي ليكون أفضل لاعبي العالم، وقال: يبقى ميسي أسطورة الملاعب والجيل الحالي، حتى إذا كان في أسوأ مستوياته، وهو اللاعب الوحيد في العالم القادر على صناعة الفارق في أي لحظة في المباراة، وذلك بصرف النظر عن الإحصائيات والأرقام التي ربما تستبعده من المشهد الختامي للجائزة.

وأضاف: يأتي محمد صلاح في المرتبة الثانية من وجهة نظري، وهو أيضاً يستحق الجائزة لما يقدمه من عطاء خلال السنوات الأخيرة، ومساهمته الواضحة في الإنجازات التي يحققها ليفربول، إلى جانب ثبات مستواه بشكل كبير، وأعتقد أن الأرقام والإحصائيات تصب لصالحه وتجعله أحد المرشحين بقوة لنيل الجائزة، وأتمنى أن يكون أول لاعب عربي ينال هذه الجائزة المهمة.

قدرات

وأكد المدرب الوطني وليد عبيد أن الأسماء المرشّحة كلها مميزة، ويمتلكون مهارات وقدرات فنية كبيرة، وأشار إلى أن محمد صلاح الأكثر أحقية بالفوز بجائزة أفضل لاعبي العالم، لأنه الأكثر ثباتاً في المستوى وفق الإحصائيات، ولما يقدمه من مستويات مميزة ساهمت إلى حد كبير فيما يحققه ليفربول في المواسم الأخيرة، وأبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا، والفوز بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة.

وقال: نلاحظ في السنوات الأخيرة، أن الجائزة أصبحت شبه محصورة بين رونالدو وميسي، ولذا نتمنى أن يكسر أحد هذا الاحتكار، وأن نرى لاعباً عربياً للمرة الأولى على منصة تتويج الجائزة، ونحن هنا لا نرشح صلاح، لأنه يحمل جنسية دولة عربية شقيقة فقط، ولكن لأنه يستحق بالفعل أن يحصل على الجائزة، بفضل ما يبذله من جهد وعطاء.

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