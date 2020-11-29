عقدة ملعب خورفكان تجدد أحزان «الشارقة»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

بات ملعب خورفكان يمثل عقدة للاعبي الشارقة ولمدربهم عبد العزيز العنبري الذي فشل خلال مباراتين بتحقيق الفوز بعد هزيمته في الموسم الماضي وتحديداً في الجولة 14 بنتيجة 1-2 على ذات الملعب، وذلك خلال الموسم الماضي الذي ألغي بسبب تفشي فيروس كورونا، ليعود الشارقة ويخسر نقطتين في غاية الأهمية قبل ثلاثة أيام على أرضية ملعب خورفكان الأنيق بعد التعادل بهدف أمام نسور الخور. كما جاء استبسال حارس خورفكان محمد يوسف عن مرماه الدور الكبير في تحقيق التعادل خلال المباراة التي جمعته بأصدقائه السابقين في الشارقة المتصدر، حيث واصل محمد يوسف مشوار التألق ليحرم الشارقة من الوصول لرقم شباب الأهلي الذي سبق وأن حقق الفوز في 7 جولات متتالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز