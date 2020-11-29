بينتو على سطح صفيح ساخن

المصدر: دبي- العوضي النمر

شهدت الساعات الماضية تطورات في قضية خورخي بينتو مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، وأصبح على سطح صفيح ساخن، حيث زادت الأصوات في مجلس إدارة اتحاد الكرة أو لجنة المنتخبات، الرافضة لبقائه على رأس عمله خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع شكوى بعض الأندية، من تعرض لاعبيها للإجهاد والإصابة خلال وجودهم بالمنتخب، وشكوى عدد من اللاعبين ضد المدرب خلال الفترة الأخيرة، سواء في طريقة تعامله معهم، أو الجرعات التدريبية البدنية الزائدة، والتي تسببت في إصابة عدد منهم خلال الفترة الماضية.

وعلم «البيان الرياضي» أن مفاوضات بدأت بين لجنة المنتخبات والمدرب، لإنهاء العلاقة بالتراضي، من أجل بدء رحلة البحث عن مدرب جديد، وسيكون الخيار محصوراً بين الاستعانة بمدرب سابق لأحد أنديتنا، بحكم خبرته بكرة الإمارات، والتعامل مع البطولات القارية، وأبرز المرشحين، هو مدرب العين الأسبق زوران، أو استعارة مدرب محلي من أحد أندية دوري الخليج العربي، ومن المتوقع أن تتبلور الصورة خلال الأيام المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز