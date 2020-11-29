إبراهيم المهيري: تقدير «الوقت بدل الضائع» غير عادل

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد خبير التحكيم إبراهيم المهيري، أن تقدير الحكام لاحتساب «الوقت بدل الضائع» في أغلب مباريات دوري الخليج العربي غير عادل، خاصة مع تعدد تبدلات اللاعبين بالفريقين، ومراجعة حالات اللعب من قبل تقنية الفيديو، والتي تستغرق وقتاً ليس بقليل كما حدث في مباراة الوصل مع الفجيرة، حيث استغرق وقت مراجعة إحدى الحالات 5 دقائق، مما يتطلب مزيداً من العمل من قبل إدارة الحكام لتلافي تلك السلبية.

وأوضح المهيري، أن أداء الحكام في الجولة السابعة جاء استكمالاً لتميزهم في الجولة السابقة، من حيث التركيز العالي وقلة الاعتماد على تقنية الفيديو، حيث لم تتدخل التقنية إلا في 5 حالات دقيقة منها 4 تدخل صحيح وحالة واحدة تدخل غير موفق، وهنا يحسب للحكم محمد عبيد عدم الانصياع لحكم الفيديو باحتساب ركلة جزاء للظفرة وتعتبر شجاعة من الحكم، خاصة وأن القرار سيكون مؤثراً على نتيجة المباراة.

كما أشاد المهيري، بحكم مباراة الجزيرة وحتا أحمد حسن بلال الذي أدار أول مباراة له في دوري المحترفين، حيث جاء أداؤه العام جيداً جداً، وحقق النجاح بتفوق وقراراته الفنية والإدارية صحيحة وتمركز صحيح ولياقة بدنية عالية والتعامل الحضاري مع اللاعبين، ومثل هذا النجاح اللافت للحكام الجدد للأسبوع الثاني على التوالي يشجع لجنة الحكام على منح الفرصة لعناصر أخرى خلال الجولات المقبلة، معتبراً أن الحكم سلطان محمد صالح هو نجم الأسبوع بعد أن نجح بشكل متميز في إدارة مباراة النصر مع بني ياس واختبر في عدة حالات داخل منطقة الجزاء، وجاءت قراراته صائبة، إضافة إلى مستواه الفني والبدني.

حالات تحكيمية

› طالب الوصل بركلة جزاء نتيجة لمس مدافع الفجيرة الكرة بيده وقرار الحكم صحيح بعدم احتسابها لأن وضع اليد طبيعي والكرة هي من ذهبت إليها.

› قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفجيرة لأن الاحتكاك طبيعي ولم ترتق للخطأ.

› تم احتساب ركلة جزاء لصالح الفجيرة وتدخل تقنية الفيديو، وتم إلغاء القرار لأنه لا توجد مخالفة من الأساس، ولكن يحسب على الفيديو والحكم التأخير في حالة سهلة.

› تدخل صحيح من تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لعجمان نتيجة عرقلة من ماجد حسن للمنافس.

› احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح فريق شباب الأهلي نتيجة عرقلة من اللاعب محمد إسماعيل وتدخل تقنية الفيديو لتصحيح قرار الحكم من الإنذار الثاني والطرد إلى طرد مباشر لوجود لعب عنيف ولكن الحكم أصر على قراره.

› تصرف وتدخل خاطئ من حكم الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد كلباء لوجود لمسة يد وقرار غير سليم، لأنه ليس من ضمن الحالات التي يتدخل فيها الفيديو لأنها غير واضحة تماماً وقرار سليم من الحكم بعدم احتسابها.

› المطالبة بركلة جزاء لصالح بني ياس لمسة يد على منديز قرار سليم بعد احتسابها لأن اليد كانت في الجسم ولم تخرج باتجاه الكرة.

› إلغاء هدف لصالح الوحدة عن طريق تقنية الفيديو، والقرار سليم لوجود مخالفة لمسة يد متعمدة من يحيى الغساني، قبل التسجيل ويحسب القرار للفيديو.

› المطالبة بركلة جزاء لصالح العين، قرار الحكم صحيح، بعدم احتسابها بسبب أنه احتكاك طبيعي، وكذلك مهاجم العين هو من قام بركل مدافع الوحدة.

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