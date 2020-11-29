البطائح يقسو على الحمرية في دوري الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استعاد فريق البطائح توازنه في منافسات كرة قدم الصالات، بقيادة مدربه الوطني عدنان الهولي بعد الخسارة المفاجئة وغير المتوقعة التي تعرض لها من جاره مليحة في نصف نهائي كأس الإمارات، وعاد البطائح ليكشر عن أنيابه بفوز عريض على الحمرية بنتيجة 3-9 ليتربع حامل اللقب على القمة بفارق الأهداف عن النصر الذي اكتسح مستضيفه الشارقة 7 - 1 الخميس الماضي وعن اتحاد كلباء وخورفكان ودبا الحصن التي تتساوى جميعاً في رصيد 3 نقاط وبقية الفرق من دون رصيد.

كما فاز خورفكان على فريق مليحة 2-1 ليعود إلى المنطقة الشرقية بأول 3 نقاط،.

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