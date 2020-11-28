كايزر: سنغادر إلى الفجيرة لأجل 3 نقاط

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فريقه سيغادر إلى الفجيرة من أجل الفوز على «الذئاب» ونيل النقاط الثلاث في مباراة الفريقين مساء الاثنين في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، مؤكداً أنهم يتمتعون بثقة كافية لا تصل مرحلة الإفراط لتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

مبدياً في ذات الوقت احترامه لفريق الفجيرة ذاكراً أنه يقدم مستويات جيدة وأن رصيده في الدوري من النقاط لا يتناسب مع قدراته الفنية والمركز الذي يشغله في جدول الترتيب، وأضاف: شاهدت الفجيرة في عدد من المباريات وأعتقد أنه فريق جيد يقدم مستويات رائعة، حتى في مباراته الأخيرة أمام الوصل بدأ بشكل جيد وكان قريباً من إحراز الأهداف لكنه لم يوفق.

وأشار كايزر إلى جاهزية لاعبيه للقاء رغم ضغط المباريات، مشيراً إلى اكتمال عقد الفريق وغياب عموري فقط عن التشكيلة وقال: الوضع البدني جيد وسط اللاعبين خاصة إذا تمت المقارنة بفترة التوقف الطويلة السابقة، ومقارنة بتقارب موعد المباريات، لدينا إصابات طفيفة وسنرى ما يحدث قبل موعد اللقاء لكن بشكل عام جاهزون بدنياً للقاء.

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