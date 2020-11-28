غوران: تجنب الأخطاء الفردية يقود الفجيرة للفوز على الجزيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

دعا الصربي غوران مدرب الفجيرة لاعبي فريقه إلى ضرورة الابتعاد عن الأخطاء الفردية التي باتت ترافق الذئاب خلال المباريات الأخيرة مشيراً إلى أن اللعب بتركيز يقودهم لعبور الجزيرة خلال مواجهة الاثنين، وقال بعد لقاء الوصل السابق تحدثت اليهم وطالبتهم بضرورة التركيز أمام فخر أبوظبي الذي يمتلك لاعبين على مستوى عال ويحقق مسيرة ناجحة حتى الآن في المسابقة.

وأكد غوران أن اللاعبين رفعوا شعار الفوز وذلك لتحقيق النتيجة الإيجابية وذلك من واقع الإعداد الجاد الذي سبق المباراة على الرغم من قصر فترة التحضير ما بين المباراتين، وقال خوض المباراة على ملعبنا في الفجيرة سيصب بالتأكيد في مصلحة الفريق وهو بمثابة نقطة مهمة نستغلها على أكمل وجه.

واكد المدرب رضاه عن الأداء التكتيكي الذي يخوض به المباريات لكن ما يقلقه هو كثرة الأخطاء الفردية والتي دائماً ما تكلفنا الكثير وتقود إلى ضياع مجهود الفريق ككل وأتمنى استغلال الفرص السهلة وترجمتها إلى أهداف وسأعمل على ضرورة معالجة هذه المشكلة.

وكشف عن عودة اللاعب التونسي فراس بالعربي الذي غاب أمام الوصل بسبب الإصابة.

من جانبه قال محترف الفجيرة رولي إن الفريق تنتظره مباراة في غاية الصعوبة وسيكون هدفنا الانتصار ومصالحة الجمهور، وقال يتعين علينا كلاعبين التركيز طوال زمن المباراة معرباً عن أمله في أن يقف الحظ مع فريقه بعد أن غاب في معظم المباريات السابقة قائلا: دائما ما نحصل على فرص لكننا لا نستطيع الاستفادة منها وتحويلها إلى أهداف.

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