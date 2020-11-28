الصقور يكسب النواخذة ويحلق بصدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى بعد فوزه الصريح اليوم على دبا الفجيرة في قمة الجولة الثالثة بهدفين دون رد، سجلهما كل من الكولومبي تومبي توبار وخليل الدرمكي في الدقيقتين 42،89 ليصل الصقور برصيده إلى 9 نقاط دون هزيمة أو تعادل، فيما تجمد رصيد النواخذة عند أربع نقاط.

وفي مباراة ثانية سيطر التعادل الإيجابي بهدف على لقاء الذيد والتعاون، الذي بكر له فيليب فيديليس ق 35 وعدل خالد علي للذيد ق 83 ليصل التعاون بنقاطه إلى 4 ويضع الذيد أول نقطة في رصيده.

وجرت أمس ثلاث مباريات انتهت جميعها بالفوز بعد أن حقق البطائح الانتصار على دبا الحصن بنتيجة 3 - 2 وفاز الحمرية على العربي 2 - 0 وهى النتيجة ذاتها التي حققها مسافي خارج قواعده على مصفوت.

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