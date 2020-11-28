مدرب خورفكان: مباراة حتا من فئة الست نقاط

المصدر: خورفكان – محمد فضل

وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، مباراة حتا المرتقبة، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري الخليج العربي، أنها من فئة النقاط الست، وذلك قياساً بترتيب كل فريق في الدوري، لافتاً إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين الطامحين لتحقيق الانتصار، للابتعاد خطوة من منطقة الخطر.

وشدد المدرب على ضرورة تحقيق الفوز الأول في الدوري، ومواصلة مشوار التطور، إلى جانب الاستفادة من معنويات التعادل الأخير أمام المتصدر فريق الشارقة، مشيراً إلى الجاهزية القصوى وسط لاعبي الفريق، الطامحين للفوز بالنقاط الثلاث، وقال زاناردي، التركيز العالي يجب أن يكون حاضراً، وكذلك اللعب بحماس أمام حتا، حتى يتسنى لنا الفوز، مع كامل احترامنا لأصحاب الأرض.

وأكد المدرب أن الجدية والروح العالية التي يؤدي بها فريقه أمام الفرق المرشحة لنيل اللقب، يجب أن تحضر كذلك أمام الفرق التي تنافسنا على بطاقة البقاء في دوري الأضواء.

بدوره، قال اللاعب البرازيلي دودو، إن معنوياتهم عالية، معرباً عن أمله في العودة من حتا بالنتيجة الإيجابية، التي تضمن لنا تحقيق الفوز الأول في الدوري، وقال دودو: أعتقد أن المباراة لن تكون سهلة على كل فريق، وتابع، يجب علينا الحذر الشديد، خصوصاً في مثل هذه المباريات، التي يدخلها كل طرف بنية الفوز، كما يجب علينا توقع أي مفاجآت تحصل داخل أرضية الملعب.

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