العنبري: شباب الأهلي منافس قوي على اللقب

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه شباب الأهلي في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي مساء الاثنين باستاد الشارقة، مشيراً إلى أن المواجهة صعبة بطبيعة الحال لكونه يواجه منافساً على اللقب، وقال إن شباب الأهلي عاد سريعاً لتصحيح أوضاعه في الجولة السابعة بعد خسارته من الجزيرة وفاز بنتيجة كبيرة على عجمان مما يؤكد أنه من الفرق الكبيرة التي لها حظوظ في المنافسة على اللقب.

وقال العنبري إنه يدرك أهمية المباراة أمام منافس قوي، لا سيما بعد تعادل الشارقة في الجولة الماضية أمام خورفكان، متمنياً تقديم مباراة قوية وظهور أفضل لفريقه بحثاً عن نتيجة الفوز، مؤكداً ثقته في فريقه لتقديم المستوى المنتظر منه في هذه المباراة التي تعتبر من أقوى مباريات الجولة الثامنة.

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