فلاديمير: مواجهة خورفكان بمثابة «نهائي»

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد الصربي فلاديمير فيرميزتش مدرب حتا، أن مواجهة خورفكان في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، تعتبر بمثابة نهائي، مشيراً إلى أن المباراة ستكون مثيرة وصعبة، عطفاً على ما يقدمه المنافس، خاصة في الجولة الماضية أمام الشارقة، وخروجه بالتعادل أمام حامل اللقب.

وأضاف فلاديمير في المؤتمر الصحافي قبل المباراة التي يستضيفها استاد حمدان بن راشد، يوم الاثنين، أن الفريق يعاني من وجود بعض الإصابات، ولكن ثقته كبيرة بجميع الأسماء التي ستكون حاضرة في التشكيلة، موضحاً أن المباراة بحاجة إلى الروح القتالية، خاصة أن اللقاء يجمعهم بمنافس مباشر.

ولفت فلاديمير إلى أن الوقت غير كافٍ للتدريبات، بسبب البرمجة المضغوطة للمباريات، إلا أن ذلك لا يعتبر عذراً أو تبريراً لما هو قادم، وسيحرص الجميع على تقديم كل ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، مبيناً أنه تم التركيز على عقد اجتماعات مكثفة، لتعزيز التفاهم بين الجميع.

وحول غياب الفريق عن التهديف، قال فلاديمير إن الفريق يفتقد الثقة بالنفس أمام المرمى، وغابت اللمسة الأخيرة في المواجهة الماضية أمام الجزيرة، رغم نجاح الفريق في خلق العديد من الفرص، وبالعمل المكثف، يمكن إيجاد حلول مناسبة، مشيداً بأداء بعض اللاعبين في المباراة الماضية.

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