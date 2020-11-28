14 دقيقة تكشف «سوء حظ» إسماعيل الحمادي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لا يزال إسماعيل الحمادي لاعب شباب الأهلي، يعاني من سوء حظ غريب يطارده في الموسم الحالي، وذلك بعد تعرضه إلى إصابة جديدة بعد مشاركته بـ14 دقيقة فقط أمام عجمان، في المباراة التي فاز فيها شباب الأهلي 5 - 1 أول من أمس، في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

ولعب الحمادي بديلاً لهيلدون راموس في الدقيقة 64، ولكنه تعرض للإصابة، ليتم تغييره في الدقيقة 78.

لمس الحمادي الكرة طوال الدوري 58 مرة، ومرر 36 تمريرة منها 32 صحيحة، و3 تمريرات مؤثرة، وصنع هدفاً، وراوغ 6 مرات بنسبة نجاح 66.67%، ولم يسجل أي أهداف.

دقائق

لم يظهر إسماعيل الحمادي خلال الموسم الحالي في دوري الخليج العربي لكرة القدم، سوى في 88 دقيقة فقط، منها الـ 14 دقيقة التي شارك فيها خلال مباراة شباب الأهلي أمام عجمان. وتوزع الدقائق الـ8 التي شارك فيها الحمادي على 4 مباريات، ولم يبدأ أساسياً سوى في مباراة واحدة من ضمن الأربعة، أمام الوحدة لعب فيها 45 دقيقة قبل أن يستبدل، وشارك أمام حتا لمدة 13 دقيقة، ولعب لمدة 16 دقيقة فقط أمام خورفكان.

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