الجزيرة.. 3 نقاط في 10 دقائق وحتا.. معاناة مستمرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حسم الجزيرة مواجهته أمام حتا في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي مساء أول من أمس خلال 10 دقائق فقط عندما فاز على مضيفه 2 - صفر محرزاً هدفي الفوز في الدقيقتين «29 و39»، ليفرض وجوده بقوة في ضمن فرق المقدمة منافساً على صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة، بالمقابل فإن الخسارة زادت معاناة الإعصار وأبقته في المركز الأخير بنقطة واحدة بعد تعرضه لست هزائم سابقة.

وخلال اللقاء نجح فخر أبوظبي في مواصلة تفوقه المعتاد في السيطرة على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لحتا.

وعقب اللقاء اعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب ولكنه حقق المهم بنيل النقاط، وقال: «فريقي لم يكن جيداً، لكنه تميز بالروح القتالية، وهذا ساعدنا في الخروج بشباك نظيفة».

وأثني كايزر على مستوى الإعصار وقال إنه يؤدي بشكل جيد في كل المباريات ولكنه غير موفق في الحصول على النتائج الإيجابية.

فيما الصربي فلاديمير مدرب حتا الذي تولى مهمته الفنية قبل عدة أيام، أكد أن فريقه يحتاج لمزيد من لعمل، وقال فلاديمير: «في كرة القدم عندما تهدر الفرص تستقبل الأهداف، وهذا ما حدث».

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