فوز البطائح ومسافي والحمرية في «الأولى»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

فاز البطائح على دبا الحصن 3 - 2 بالجولة الثالثة من دوري الأولى لكرة القدم، وسجل الأهداف هيثم المطروشي «هدفان» وعادل صقر في الدقائق 12، 22، 53.

فيما أحرز للحصن محمد المربوعي وإبراهيم مصطفى «ق 40، و42»، وتغلب مسافي على مصفوت بثنائية الإيفواري كوفي ميشاك «ق 55، و62» وأكمل مصفوت اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد سلطان أبو دقن، وحقق الحمرية فوزه الأول متجاوزاً العربي بهدفين سجلهما فانيفا اندريا «ق 31، و47».

ويلعب اليوم دبا الفجيرة مع الإمارات، والذيد مع التعاون.

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