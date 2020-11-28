«العميد» يستعيد الوصافة والعين «زعيم الكلاسيكو»

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله، عدنان الغربي، أحمد عيسى

فاز النصر أمس على بني ياس باستاد آل مكتوم بهدف دون رد بالجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده 16 نقطة مستعيداً الوصافة، فيما توقف رصيد «السماوي» عند النقطة العاشرة. سجل هدف «العميد» ضياء سبع في الدقيقة 58.

وقاد ريان يسلم فريق العين لتحقيق فوز ثمين على الوحدة في الكلاسيكو بنتيجة 1 - 0 بمباراة الفريقين باستاد هزاع بن زايد، مسجلاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، وبهذه النتيجة رفع «الزعيم» رصيده إلى 14 نقطة متساوياً مع الجزيرة بالرصيد نفسه، في حين تجمد الوحدة عند 13 نقطة، وألغت تقنية الفيديو «VAR» هدفاً للوحدة سجله البديل خليل إبراهيم «ق 73» .

وفاز اتحاد كلباء على مضيفه الظفرة 2 - 1 أحرز ثنائية «النمور» أندرسون وملابا «ق 34 و89» وللظفرة بنجامين أيم «ق 66»، ورفع كلباء رصيده إلى 12 نقطة.

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