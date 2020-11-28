لاعبو نابولي يرتدون الرقم «10» تكريماً لمارادونا

المصدر: نابولي - أ ف ب

دخل جميع لاعبي نابولي الإيطالي إلى أرضية ملعب سان باولو الخاص بناديهم وهم يرتدون القميص رقم 10 واسم مارادونا، مساء أول من أمس، غداة وفاة نجمهم السابق، وذلك قبل بداية مباراة الفريق ضد رييكا الكرواتي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال دقيقة الصمت، حيث ظهرت صورة للغائب الأكبر على شاشة عملاقة داخل الملعب.

توافد

وعلى مدى ساعات النهار، توافد الآلاف من أنصار نابولي باتجاه ملعب سان باولو الذي سيطلق عليه قريباً اسم مارادونا كما اقترح ذلك عمدة المدينة الأربعاء الماضي، في حين صرح رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس: «أعتقد أنه من المنصف أن نسمي ملعب سان باولو باسمك لكي تبقى معنا».

ولم ينتظر أنصار نابولي قرار مجلس الإدارة فوضعوا لافتات على أسوار الملعب كُتب عليها «ملعب دييغو أرماندو مارادونا» مع صورة لوجه الأرجنتيني وتوقيع أنصار المدرج الشهير «كورفا بي».

بصمة

وترك مارادونا بصمة لا تمحى في تاريخ نابولي الذي دافع عن ألوانه على مدى سبع سنوات وقاده فيها إلى إحراز اللقب المحلي مرتين، وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة وكأس إيطاليا.

وقام قائد نابولي لورنزو ايسيني بوضع باقة من الزهور على أسوار النادي وقال: «مارادونا يمثل الكثير، ليس فقط بالنسبة إلي شخصياً، لكن أيضاً لسكان نابولي. لقد دافع عنا دائماً، لقد حملنا في قلبه ويتعين علينا أن نبادله بالمثل».

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