الكلاسيكو بنفسجي بأمر ريان يسلم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

سجل ريان يسلم هدفا في الدقيقة (64) ليقود العين إلى فوز ثمين على ضيفه الوحدة 1-0 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى (14 نقطة) ليصعد إلى المركز الرابع بفارق الاهداف عن الجزيرة الذي يتساوى معه بنفس الرصيد من النقاط ، فيما بقي الوحدة برصيد (13 نقطة) وتراجع إلى المركز الخامس.

وبهذا الفوز رفع العين عدد انتصاراته على غريمه التقليدي إلى 13 فوز مقابل 6 انتصارات للوحدة في 24 مباراة بتاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، في حين حضر التعادل بينهما في 5 مناسبات

غيابات

دخل الفريقان إلى أرضية الملعب وهما يعانيان من ظروف غياب أبرز عناصرهما حيث غاب عن العين كل من كايو كانيدو، وبندر الأحبابي، في حين افتقد الوحدة لجهود الثلاثي الأجنبي ماتافز و مبوكو و لوفانور، وهو ما أفقد اللعب في الشوط الأول حيويته الهجومية، حيث غلب التكتيك والحذر على العاب الجانبين وندرت الفرص، وغابت المحاولات الهجومية باستثناء بعض الاجتهادات المتفرقة هنا وهناك، وجاء التهديد الأول لمرمى العين من تسديدة للغساني من جانب الوحدة، مرت إلى جانب القائم، ورد مهاجم العين لابا كودجو بتسديدة علت العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي في الأداء والنتيجة.

الشوط الثاني

لم يختلف الشوط الثاني كثيرا عن الشوط الأول حيث واصل الفريقان الأداء الباهت وغابت الفرص والمحاولات الهجومية قبل أن يتمكن ريان يسلم، من تسجيل هدف العين الأول مستفيدا من تمريرة الياباني شيوتاني، داخل المنطقة ليسدد الكرة على يسار حارس الوحدة (ق 64)، وسجل البديل خليل إبراهيم هدف التعادل للوحدة (ق 73) لكن تقنية الفيديو تدخلت وتم الغاء الفيديو حيث أوضحت الإعادة أن يحيى الغساني كان قد لمس الكرة بيده قبل تسجيل الهدف، لتبقي النتيجة على ما هي عليه بتقدم العين بهدف دون رد.

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