كرونو: أنا خجول من أداء النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انتقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب النصر أداء فريقه ضد بني ياس رغم فوزه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، وقال مدرب النصر: حققنا 3 نقاط ثمينة، ولكن أريد أن أتحدث عن أمر مهم وهو أن الفريق لعب أسوأ مباراة منذ أن توليت الإشراف عليه، لقد لعبنا دون ثقة في النفس ودون التزام بالمراكز ودون طاقة، أنا خجول من ذلك لأن مشجعي النصر لا يستحقون هذا الأداء، ولكن علينا أن نتقاسم اللحظات الجيدة والسيئة معا، أنا اخترت اللاعبين ولذلك أتحمل مسؤولية الأداء السيء.

وأضاف: يجب أن تكون لدينا ردة فعل إيجابية سريعة لأننا سنخوض مباراتين مهمتين خلال فترة قصيرة إذا كنا متمسكين بتحقيق طموحاتنا.

واعترف المدرب الكرواتي أن مهاجمه سيباستيان تيغالي يلعب بعصبية وهو كمدرب سيقوم باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا للفريق، في المقابل أثنى على أداء اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع صاحب الهدف الوحيد في المباراة والذي تألق أيضا في المباريات السابقة سواء من خلال التسجيل أو صناعة الأهداف ووصفه باللاعب المهم في التشكيلة.

وكشف كرونو أن غياب محمود خميس وحارس المرمى أحمد شمبيه عن تشكيلة الفريق أمام بني ياس كان لأسباب شخصية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز