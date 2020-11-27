ياسيلا: بني ياس يعاني من ضغط الانتصارات الأولى

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح الروماني دانييل ياسيلا مدرب بني ياس أن فريقه يعيش تحت ضغط الانتصارات الثلاث التي حققها في الجولات الأولى نظرا لافتقاد لاعبيه الخبرة، مشيرا إلى أن الأندية لم تحسب حسابا لبني ياس في البداية وبعد أن أدركت مستواه الحقيقي أصبحت تستعد له بشكل كبير.

وأضاف: الجميع أثنى على بني ياس ورشحه الكثرين للمنافسة على اللقب بنهاية الجولات الثلاث الأولى وبحكم افتقاد لاعبينا للخبرة أصبحنا نلعب تحت الضغط ولم نستطع مجاراة الأمر بالشكل المطلوب، هذه الخبرة بإمكاننا أن نكسبها من خلال خوض مثل هذه المباريات القوية.

ووصف المدربالروماني غياب النجاعة الهجومية عن فريقه في المباريات الثلاث الأخيرة بحالة الطقس عندما يكون عاصفا وأحيانا هادئا.

وأضاف: غابت عنا النجاعة، كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل، لعبنا بشكل جيد ومنظمين، والنصر صنع الفارق من ركلة حرة، هذه كرة القدم، أنا راض، أحيانا تلعب بشكل جيد ولكن وتخسر، لا ننسى أننا واجهنا أحد أفضل أندية الدوري ومع ذلك لا أذكر أنه حصل على فرصة سانحة للتسجيل قبل الهدف.

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