كلباء يخطف فوزا ثمينا من معقل الظفرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

حقق إتحاد كلباء فوزا ثمينا على حساب مضيفه الظفرة 2-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن جولات الأسبوع السابع من دوري الخليج العربي، خلال مواجهة قوية، نال فيها "النمور" أفضلية الأداء والنتيجة، أحرز الثنائية أنديرسون ق 34 ومالابا ق 89، وللظفرة بنجامين أيم ق 66، بالنتيجة رفع كلباء رصيده إلى 12 نقطة متقدما نحو المركز السادس قبل مواجهة العين والوحدة، فيما بقى الظفرة برصيد 10 نقاط في الترتيب التاسع.

منذ بداية المباراة حقق إتحاد كلباء تفوقا واضحا نتيجة ترابط خطوطه، والحركة النشطة للاعبيه في وسط الملعب لينجح في المبادرة الهجومية مع تامين منطقته الدفاعية، دون إن تتوقف محاولات الظفرة الذي أعتمد على الكرات الطويلة لدعم مقدمته الهجومية لكنه لم يتمكن من تهديد مرمى ضيفه.

فيما نجح "النمور" في خلق عدد من الفرص كانت ابرزها في الدقيقة 16 عندما سدد انديرسون كرة قوية كانت في طريقها للشباك لكن السناني تألق في التصدي، ليكرر مالابا المحاولة بتهديفة قوية من خارج منطقة الجزاء أصطدمت بالقائم وارتدت للمعب.

وفي الدقيقة 34 أنهى كلباء صمود الظفرة بإحراز الهدف الأول الذي حمل توقيع انديرسون بعد إستفادته من خطأ السناني في إبعاد الكرة ليخطفها ويتقدم بها ويضعها في المرمى الخالي، وحاول بعدها صاحب الأرض تنظيم صفوفه وإدراك التعادل لكن كلباء حافظ على أفضليته حتى نهاية الشوط الأول.

ومع إنطلاق الحصة الثانية واصل "النمور" تفوقه وبادر بالهجوم، وكاد أن يضيف الهدف الثاني سريعا لولا تألق السناني الذي تصدى لتهديفة مالابا من داخل الصندوق، دون أن تتوقف محاولات الفريق في إضافة الهدف الثاني لتأمين موقفه لكن الظفرة لم يستلسم رغم تراجع مستوى عددا من عناصره.

وحاول الوصول لمرمى منافسه حتى نجح في إدراك التعادل بواسطة الغاني بنجامين أيم الذي إستفاد من تمريرة ياسين البخيت وتخطى المدافع ووضع الكرة أعلى الحارس بطريقة رائعة في الدقيقة 66، لتشتعل بهدها المواجهة من الفريقين بحثا عن هدف التقدم مع إسترداد الظفرة للأفضلية بعد أن أرتفعت الروح المعنوية للاعبيه بهدف التعادل، ليتبادل الفريقين الهجمات وكانت ابرز الفرص تهديفة بنجامين صاحب هدف التعادل والتي مرت جوار القائم الأيسر، بجانب فرصة لكلباء من تهديفة البديل أحمد جشك من داخل الصندوق لكن خالد السناني كالعادة نجح في التصدي، وفيما كانت المباراة تمضى نجو النهاية تمكن مالابا من إضافة الهدف الثاني لإتحاد كلباء في الدقيقة 89 مستفيدا من خطأ المدافع مسعود سليمان ليتقدم بالكرة ويضعها في الشباك هدفا منح فريقه الفوز وأنتهت بعده تفاصيل اللقاء.

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