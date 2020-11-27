النصر يكسب بني ياس ويستعيد الوصافة

المصدر: دبي - عدنان الغربي -تصوير - سالم خميس

حقق النصر فوزا ثمينا على بني ياس بهدف دون رد في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة استعاد العميد الوصافة برصيد 16 نقطة وشدد الملاحقة على الشارقة المتصدر، فيما تجمد رصيد السماوي عند النقطة العاشرة.

جاءت المباراة قوية من جانب النصر، الذي نجح في فرض سيطرة على مجرياتها وتفوق في الاستحواذ وكثّف محاولاته الهجومية من خلال التوغل وسط الدفاع بفضل المهارات الفردية لضياء سبع وريان مينديز وكذلك عبر الأطراف والتسديد من بعيد لكنه افتقد إلى الدقة واللمسة الأخيرة نهاية الهجمة، في المقابل لعب بني ياس على الهجمات المرتدة السريعة والتمريرات الطويلة واعتمد على الكثافة العددية في الوسط واللعب بحذر ما أثر على أدائه الهجومي الذي افتقد بدوره إلى اللمسة الأخيرة.

وواصل النصر سيطرته في الشوط الثاني، وتمكن من افتتاح التسجيل من ركلة حرة مباشرة عن طريق ضياء سبع في الدقيقة 58 وبحث السماوي عن هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع نصراوي منظم ومتماسك.

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