تصنيف "فيفا" .. الإمارات تتمسك بمركزها ومصر تتقدم وإيطاليا الفائز الأكبر

المصدر: البيان الإلكتروني

حافظ منتخب الإمارات على المركز 74 عالميا والثامن على الصعيد الآسيوي، وفقاً لأحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لشهر نوفمبر الجاري، بينما حل نظيره السعودي بالمرتبة 67 والسادس بالقارة الصفراء.

وعلى الصعيد العربي، حققت بعض المنتخبات تقدما ملحوظا مثل مصر والمغرب بواقع 3 و4 مراكز على الترتيب، بينما تراجع المنتخب الجزائري مركزا واحدا في لائحة الترتيب.

منتخب "محاربي الصحراء" حل في المركز 31 عالميا والثالث على الصعيد القاري، خلف السنغال (20) وتونس (26)، يليه المغرب (35) ثم مصر (49).

عالميا، احتفظ منتخب بلجيكا بصدارة جدول الترتيب، ولم تشهد المراكز السبع الأولى أي تغيير، حيث حل المنتخب الفرنسي ثانيا، يليه كل من البرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين.

منتخب إيطاليا كان الفائز الأكبر من التصنيف، بعد أن انضم لأول 10 منتخبات، مستفيدا من نتائجه المميزة على مدار الشهر الماضي، ليضمن بذلك مقعدا في المستوى الأول بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية يوم 10 ديسمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز