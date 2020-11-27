خماسية لـ«الفرسان» في عجمان وخورفكان يعرقل الشارقة

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

اكتسح شباب الأهلي ضيفه عجمان 5 - 1 باستاد راشد، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل خماسية «الفرسان» الأهلي أحمد العطاس «ق 4»، وأيغور جيسوس في الدقيقتين 17 و71، وأحمد خليل من ركلة جزاء في الدقيقة 90، ويوسف جابر «90 + 4»، وأحرز لـ«البرتقالي» أبو بكر تراولي «ق 46»، وتلقي عجمان ضربة مؤثرة بطرد لاعبه حسبن عبدالرحمن بالإنذار الثاني في الدقيقة 50، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين كما طرد لاعبه محمد إسماعيل، بالإنذار الثاني، بعد تسببه بركلة الجزاء في الدقيقة 90، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، وتجمد عجمان عند نقطتين.

وعرقل خورفكان، فريق الشارقة وفرض عليه التعادل 1 - 1 بملعب خورفكان، وحرمه من مواصلة الانتصارات، تقدم الشارقة بهدف البرازيلي كايو، وجاء هدف التعادل «18» من «نيران صديقة»، عن طريق مدافع الشارقة عبدالله غانم، بالخطا في مرماه «ق 62»، ووصل الشارقة إلى 19 نقطة وخورفكان إلى نقطتين.

وواصل الجزيرة الانتصارات بفوزه على ضيفه حتا بهدفين دون رد أحرزهما علي مبخوت وميلوس «ق 29 و39»، وهي الخسارة الأولى لمدرب «الإعصار» الجديد فيرميزوفيتش، ووصل «فخر أبو ظبي» إلى 14 نقطة فيما تجمد حتا عند نقطة واحدة.وفاز الوصل على ضيفه الفجيرة 3 - 0، في يوم وداع الساحر مارادونا مدرب «الإمبراطور» الأسبق في عامي 2011 و2018 على التوالي، سجل الثلاثية، فابيو ليما بعد مرور أقل من 30 ثانية من زمن الشوط الأول، وهو الهدف الأسرع في البطولة، ونيكولاس اوروز «ق72»، وعلي صالح «ق 82» وشهدت المباراة إلغاء ركلة جزاء للفجيرة «ق 78» بعد العودة إلى تقنية «VAR»، وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط.

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