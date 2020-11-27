6 محاور في استراتيجية اتحاد الكرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة الاستراتيجية والاستثمار باتحاد الكرة القدم، ورشة عمل لمناقشة المرحلة الثانية لإعداد استراتيجية اتحاد الكرة الجديدة وتشمل 6 محاور هي المنتخبات ومراحل بنائها، المشاركة المجتمعية، التفاعل الجماهيري والتسويق، الأندية والمسابقات، أنشطة كرة السيدات، كرة الصالات، والشاطئية، والعمل على تعزيز السمعة العالمية للكرة الإماراتية.

وأوضح خلفان بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار أن الاستراتيجية ناقشتها جلسات خلوة كرة الإمارات في يوليو الماضي، وتهدف لتطوير عمل مختلف الإدارات التنفيذية بالاتحاد، بما يتماشى مع أهداف مجلس الإدارة، كما تم الاستماع لآراء الخبرات الوطنية والدولية ودراسة كافة مقترحاتهم وتوصياتهم.

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