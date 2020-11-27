العين والوحدة..«كلاسيكو» الزمن الجميل

المصدر: العين - طلحة عبدالله، أبوظبي – محمد صادق

يستضيف استاد هزاع بن زايد، في التاسعة من مساء اليوم قمة الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم بين العين وضيفه الوحدة في مواجهة لا يمكن التوقع بنتيجتها حتى اللحظة الأخيرة .

كما يحدث غالبا في مباريات الفريقين وهي مباراة مطاردة الصدارة التي يسعى إليها الفريقان ولو مرحلياً،،وتعتبر كلاسيكو من الزمن الجميل، إذ إنها تحمل خصوصية تاريخية لها طابعها الخاص لدى جماهير الناديين .

ويتوقع أن تحفل المباراة بالإثارة والندية ويتطلع كل فريق للفوز والاستمرار في مطاردة الصدارة، فالعين حقق فوزاً غالياً على الوصل ورفع رصيده إلى 11 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس،و يبحث الوحدة عن الفوز الرابع على التوالي والخامس له في دوري الموسم الحالي ويسعى للحفاظ على المركز الثاني والوصول للنقطة 16 ومواصلة الضغط على المتصدر الشارقة.

وأكمل العين تحضيراته بمران على ملعبه وسط أجواء مثالية ومعنويات عالية، وينتظر أن يلعب بخطة متوازنة ،ويدخل الوحدة المباراة في ظروف أفضل نسبياً من المباريات السابقة بعدما استعاد عدد كبير من لاعبيه باستثناء مبوكو ولوفانور، وتحوم الشكوك حول مشاركة خليل إبراهيم، وعاد خميس إسماعيل وفارس جمعة وعبد الله أنور، وطحنون الزعابي.

ثقة

وأكد البرتغالي، إيمانويل، المدير الفني للعين، إنه سيختار التشكيلة الأمثل للمباراة لمواجهة فريق يمتاز بالنزعة الهجومية، وقال: سنقاتل من أجل الحصول على النقاط الثلاث وهو الهدف الرئيس في جميع المباريات، وأثق في جميع عناصر الفريق ومطلوب منا القتال بقوة حتى نهاية اللقاء تطلعا للفوز، لإسعاد جماهيرنا والتقدم في الطريق إلى الصدارة مع إدراكنا أن المهمة لن تكون سهلة، في مواجهة فريق قوي يملك لاعبين متميزين.

مباراة مفتوحة

وتوقع الصربي رازوفيتش الذي يخوض الكلاسيكو الأول مدرباً للوحدة مباراة مفتوحة، وقال: مباراة مثيرة للاهتمام في انتظارنا لأن كلا الفريقين يبحثان عن الفوز، ونعرف فريق العين، واستعداداتنا تسير بشكل جيد للمواجهة. وشدد رازوفيتش على أن الوحدة بواجه منافساً صعباً يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن الوحدة لديه مؤهلات الفوز، وقال: لا نعد بالانتصار وعلى اللاعبين التحلي بالالتزام وتجنب الأخطاء لتحقيق الفوز الذي سيمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة.

طحنون الزعابي: مباراة صعبة

أكد طحنون الزعابي لاعب وسط الوحدة على أهمية مباراة العين، مشدداً على صعوبتها كونها أمام فريق كبير ينافس على البطولات، وقال: علينا بذل أقصى جهد لتحقيق الانتصار، بالطبع أقدر ثقة الجهاز الفني لمنحي الفرصة، والفريق مستعد جيداً للظهور بشكل قوي في «الكلاسيكو».

وشدد يحيى نادر، لاعب العين، على أهمية تحقيق الفوز، على الوحدة لمتابعة النتائج الإيجابية، موضحا أن مباريات الفريقين لها خصوصيتها التاريخية، وستقام اليوم لأول مرة من دون جمهور، وقال: المهمة لن تكون سهلة،غير أن هدفنا واضح في جميع المباريات التي نخوضها وهو حصد النقاط الثلاث في جميع المباريات، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل الفوز على ملعبنا وإسعاد جماهيرنا.





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