النصر وبني ياس.. الخسارة ممنوعة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي ـ محمد صادق

يستضيف النصر نظيره بني ياس في السادسة مساء اليوم باستاد آل مكتوم لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي في لقاء يتطلع من خلاله الفريقان إلى استعادة الروح واللعب تحت شعار «الخسارة ممنوعة» لتجنب الابتعاد عن المراكز المتقدمة، خاصة أن «العميد» قادم من خسارة أمام الشارقة بينما لم يذق «السماوي» طعم الفوز آخر 3 جولات.ولا يملك النصر سوى خيار الفوز من أجل تشديد الملاحقة على المتصدر الشارقة وأي نتيجة بخلاف ذلك ستعمق الفارق بينهما.

وفي المقابل يسعى بني ياس لاستعادة نغمة الفوز الغائب في آخر 3 مباريات.تأثيروأكد كرونو مدرب النصر أن المباراة عاطفية بالنسبة له وبطعم خاصّ لأن بني ياس جزء من حياته ويحتفظ بذكريات جميلة معه، مؤكداً أن النصر يدرك جيداً ما هو المطلوب منه في هذه المباراة المهمة، موضحاً أن النصر طوى صفحة مباراة الشارقة وأن الأهم بالنسبة له تحقيق الفوز على بني ياس وقال:

الخسارة ليست نهاية المشوار ويجب ألا تقف عائقاً ،وقال : طلبت من اللاعبين التركيز فقط على المستقبل. والمهمّ أن نخرج ببعض النقاط الإيجابية، وحالياَ أجواء الفريق جيدة وهذا يعني أننا استعدنا الثقة.

وأضاف: بني ياس فريق مميز ويضم لاعبين على مستوى عال وبإمكانهم أن يسببوا مشكلة لأي منافس.

الأفضل

وأكد إيسايلا مدرب بني ياس أن« السماوي» سيلعب أمام واحد من أفضل فرق الدوري ، وقال: المباراة صعبة، والنصر الفريق الأفضل بعدما شاهدت مباراتهم مع الشارقة، التي لم يستحقوا فيها الخسارة من ركلتي جزاء.

وأضاف: أثق في قدرة اللاعبين على العودة القوية، وأؤكد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية إذا لعبنا بتركيز وتنظيم جيد.

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