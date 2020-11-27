الظفرة وكلباء.. تكافؤ القوة

المصدر: كلباء – محمد فضل أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد استاد حمدان بن زايد آل نهيان عند السادسة مساء اليوم لقاء الظفرة وضيفه اتحاد كلباء في مباراة متكافئة القوة بالجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية بعد فوز الظفرة على خورفكان، وكلباء على «السماوي»

وتبدو الفرصة متاحة أمام الظفرة «10 نقاط» للتقدم نحو مربع الكبار وفي الوقت نفسه فإن كلباء قدم مستويات جيدة منحته 3 انتصارات حصد منها 9 نقاط ومع تقارب فارق النقاط فإن الفوز سيكون له أهمية كبيرة للفريقين.عناصر مميزة ووصف الصربي فيليسوفيتش مدرب الظفرة، فريق اتحاد كلباء بالمنافس المحترم،وقال: لا توجد مباراة سهلة .

والفوز اليوم يتطلب الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء والتركيز في الملعب مع الالتزام بالخطة وكشف المدرب عن غياب سلطان الغافري وعمران الجساسي بسبب الإصابة، مبيناً أن لديه إصابات أخرى وقال : أثق في العناصر الموجودة، خاصة أننا اعتدنا على مواجهة الظروف الصعبة، يجب أن يؤمن كل لاعب بقدراته الفنية وأن يقدم أفضل ما يملك في الملعب.

كتاب مفتوح

وأكد الأورغوياني داسيلفا مدرب كلباء أن منافسه الظفرة كتاب مفتوح، وهو يتميز بخط هجوم قوي بقيادة ياسين البخيت، والذي نعرف طريقة لعبه جيداً بعد أن قضى مع «النمور» أكثر من موسم، وقال: نطمح لمواصلة مشوار الانتصارات،و سأدفع بالعناصر الجاهزة ولا توجد غيابات بعد انضمام التوغولي ملابا للقائمة.

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