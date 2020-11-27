مترجم مارادونا: قال لي قبل وفاته «اشتقت إلى دبي»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

روى محمد النجار مترجم ومساعد الراحل دييغو مارادونا خلال فترة توليه تدريب الفجيرة تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالأسطورة مارادونا قبيل أكثر من شهر.

مشيراً إلى أن الراحل أخبره بتجديد عقده مع النادي الأرجنتيني الذي كان يشرف على تدريبه إلى ما قبل رحيله لموسم آخر، وأنه كان سيسعى لزيارة الإمارات في أقرب وقت، مضيفاً: مارادونا قال لي بالحرف الواحد اشتقت لدبي وأتمنى العودة للإمارات مجدداً في أقرب وقت ممكن، كما طلب مني أن أبلغ تحياته للشيوخ وللمسؤولين ولكافة أصدقائه هنا في الإمارات دون أن يحدد أسماء، وكأنه كان يعلم بأنه لن يعود مرة أخرى إلى دانة الدنيا.

شريط فيديو

وأوضح النجار بأن مارادونا، سبق وأن قام بإرسال شريط فيديو كتب عليه بالإسبانية «اشتقت لأصدقائي في دبي وسأعود إليكم قريباً».

وعبر النجار في تصريح لـ«البيان الرياضي» عن حزنه العميق لافتقاد صديقه الأسطورة والذي ودع الحياة بعد سكتة قلبية تعرض لها أول من أمس، وأشار النجار إلى أن الحديث عن مارادونا الإنسان يطول، وقد نعاه العالم أجمع، مشيراً إلى أن كرة القدم افتقدت أفضل أساطيرها على مر الزمان، وكان أكثر من مجرد لاعب أو مدرب فهو إنسان بمعنى الكلمة، فضلاً عن أياديه البيضاء التي امتدت للجميع دون تمييز.

وقال النجار: «أحتفظ بكل اللحظات الجميلة والذكريات التي عشتها معه، وأريد أن أغتنم هذه الفرصة لأرسل التعازي لجميع أفراد عائلته وأصدقائه»ارقد في سلام يادييغو).

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