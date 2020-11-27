مارادونا.. دموع وشموع وذكريات

بروتشاغا يلعب لفالدانو، ومارادونا.. مارادونا.. جوووووووووول، ربما لا تزال تلك الكلمات خالدة في ذكريات كل من تابع كأس العالم 1986 والذي أقيم بالمكسيك، عندما أبدع وتألق الساحر مارادونا، وجذب جيلاً كاملاً نحو كرة القدم ليتعلقوا باللعبة، ويخرجوا من المحلية إلى متابعة كرة القدم العالمية.

والاهتمام بالدوري الإيطالي والإسباني، مارادونا الذي كان أغلى صفقة انتقال لاعب في تاريخ كرة القدم خلال كأس العالم 1986 عندما دفع فيه نابولي 7 ملايين استرليني، كان شغف كرة القدم في العالم في عيون أجيال، معه تعلموا حب اللعبة، وبعشق جمال كرته وابتسامته ومهاراته ذابوا عشقاً في متابعة الساحرة المستديرة.

رحل جسد مارادونا عن عالمنا، وأضيئت الشموع لتأبينه، وستبكي العيون بالدموع على فراقه، ولكن ذكرياته وأسطورته ستظل خالدة ومحفورة في تاريخ كرة القدم!

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