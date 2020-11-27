العنبري: أتحمل المسؤولية.. وزاناردي سعيد بالتعادل

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، بأنه يتحمل مسؤولية التعادل الذي حدث أمام خورفكان اليوم، مشيراً إلى أن الشارقة سعى للفوز ولم يوفَّق، ولا بد من توجيه التهنئة لخورفكان على الأداء والتعادل.

وقلل العنبري من تأثير النتيجة في فريقه الذي ظل محافظاً على الصدارة، وقال: "حتماً سنعود للانتصارات عاجلاً، وعلينا طي هذه الصفحة والتفكير في المباريات المقبلة".

بدوره، عبَّر البرازيلي كايو زاناردي، مدرب خورفكان، عن سعادته بالتعادل الذي تحقق أمام الفريق المرشح لنيل لقب الدوري، وقال: "فريقي كان قريباً من نيل العلامة الكاملة، لولا التسرع الذي رافق اللاعبين في أكثر من هجمة".

وقال المدرب إن الفريق قدَّم مباراة جيدة، واللاعبين كانوا في الموعد، وهو سعيد بالأداء وبتطور الفريق.

ورفض المدرب الأقاويل التي تشير إلى أن خورفكان يؤدي بشكل أقوى أمام الفرق المرشحة للقب، وذلك بعد التعادل أمام شباب الأهلي قبل جولتين واليوم أمام الشارقة، لافتاً إلى أن الفريق سيلعب أمام كل الفرق بوتيرة واحدة، قائلاً: "سنواجه في قادم الأيام الفرق التي تنافسنا البقاء في الدوري".

وأكد زاناردي رضاه عن عمله في الخور، وهو مدرب يمتلك خبرة 20 سنة في مجال التدريب ويعرف كيف يتعامل مع كل مباراة.

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