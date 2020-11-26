زاراغوسا: أتمنى أن تكون جماهير شباب الأهلي سعيدة بالفوز والأداء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه على عجمان بنتيجة كبيرة 5-1 مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

وقال: "قدمنا شوط أول جميل، وبطريقة احترافية، وكانت لدينا فرص أكثر للتسجيل، وكنا ندرك بوجود مشاكل ستواجهنا في الشوط الثاني مثلما حدث أمام خورفكان، ولذا سعينا إلى تسجيل هدف ثالث لقتل المباراة".

وأضاف: "تسجيل عجمان لهدفه مبكراً في الشوط الثاني، ساهم في الضغط أكثر على فريقنا، وأهنئ عجمان على أداء القوي، وأنا سعيد بفوز فريقي، وبالحصول على النقاط الثلاثة، وأتمنى أن تكون جماهير شباب الأهلي سعيدة بهذا الأداء والنتيجة".

وأختتم قائلاً: "الوقت الآن أمامنا ضيق للتحضير للقاء الشارقة في الجولة المقبلة، وأود أن ألفت الانتباه إلى تعادل الشارقة مع خورفكان 1-1 مساء اليوم، ليؤكد خورفكان أنه فريق قوي كما أكدت بعد تعادلنا معه في الدوري".

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