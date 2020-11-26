الرمادي: عجمان مر بظروف صعبة أمام شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قال أيمن الرمادي مدرب عجمان، أنه كان يتمنى الخروج بشكل وبنتيجة أفضل أمام شباب الأهلي مساء اليوم، مشيراً إلى أن فريقه مر بظروف صعبة خلال المباراة، هي ما أدت إلى الخسارة 1-5 في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

وأوضح: "كنا نتمنى الخروج بنتيجة وبشكل أفضل، ولكننا مررنا بأحداث غريبة علينا، ومنها طرد لاعبين، وخاصة طرد حسين عبد الرحمن في الجولة 50، والذي كان في وقت يمكن أن نعود من خلاله للمباراة، بعدما سجلنا هدفنا مطلع الشوط الثاني".

وأضاف: "أحب أن أطمئن الجميع، بأن عجمان قادر على العودة إلى مستواه، ولكنه يحتاج بعض الصبر فقط على اللاعبين، وإن شاء الله سنحاول علاج الأخطاء، واستعادة اللاعبين المصابين قبل مواجهتنا المقبلة، وأتمنى أن تكون بداية عودة الفريق سريعاً".

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