ماجد حسن: شباب الأهلي يملك ذخيرة قوية من اللاعبين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه 5-1 على ضيفه عجمان في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، وقال: "ما يزال ينقصنا أداء فريقنا بعض الجوانب التي سنعمل على تحسينها وتطويرها في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "يمتلك شباب الأهلي ذخيرة قوية من اللاعبين، وليس هناك خوف على الفريق، رغم الإصابات التي يتعرض لها بعض اللاعبين، وإن شاء الله نظهر بشكل أفضل في المواجهات المقبلة".

وبدوره، قال محمد أحمد لاعب عجمان: "تتاح لفريقنا الكثير من الفرص للتسجيل، ولكننا نواجه سوء توفيق غريب، واليوم أمام شباب الأهلي، تأثرنا بلاشك بطرد حسين عبد الرحمن في وقت مبكر من الشوط الثاني، والذي بدأناه بشكل جيد وقوي".

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