غوران: فقدنا مارادونا صاحب الشخصية الفريدة

المصدر: دبي- علي شدهان

أبدى الصربي غوران مدرب فريق الفجيرة الأول لكرة القدم، حزنه العميق لرحيل الساحر مارادونا المدرب الأسبق للذئاب في العام 2018، لافتا إلى أن العالم فقد مارادونا صاحب الشخصية الفريدة، واللاعب الأفضل في تاريخ اللعبة، والاسطورة التي من الصعب تكرارها مرة أخرى.

هدف مبكر

وبشأن خسارة الفجيرة بالثلاثة اليوم الخميس أمام مضيفه الوصل في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، شدد غوران على أن المباراة بدأت صعبة بعد تسجيل الوصل هدفا مبكرا جدا جاء قبل مرور الدقيقة الأولى أمام منافس لديه لاعبين مميزين، ويجيد استثمار الهجمات المرتدة.

عدم رضا

وأشار غوران إلى أن فريقه أضاع عدة فرص سانحة للتسجيل، مشددا على أن إلغاء ركلة جزاء لمصلحة الفجيرة، ثم تمكن الوصل من تسجيل هدفه الثاني، جعل المباراة أكثر صعوبة على الفجيرة، مبديا عدم رضاه عن النتيجة النهائية للمباراة.

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