خورفكان ينتزع تعادلاً بطعم الفوز ويحرم الشارقة من العلامة الكاملة

المصدر: خورفكان- محمد فضل - تصوير - زيشان أحمد

أوقف خورفكان صحوة الشارقة وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدف خلال المباراة التي أقيمت اليوم بملعب خورفكان ، وحرم نسور الخور المتصدر من مواصلة نغمة الفوز التي بلغت الى ما قبل المباراة 6 انتصارات ليرفع الشارقة رصيده الى 19 وخورفكان الى نقطتين.

وسجل لاعبا الشارقة هدفي المباراة بعد أن بكر البرازيلي كايو بهدف السبق للشارقة في الدقيقة 18 وادرك مدافع الشارقة عبد الله غانم التعادل لخورفكان " نيران صديقة ". في الدقيقة 62 .

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف جاء عبر البرازيلي لوكاس كايو الذي ارسل كرة لولوبية استقرت اقصى الزاوية اليسرى لحارس خورفكان محمد يوسف الذي لم يحرك ساكناً واكتفى بمشاهدة الكرة تعانق الشباك في الدقيقة 18 ولم تسفر الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط عن جديد لينتهي بتقدم الضيوف بهدف .

وخلال شوط المدربين هدد خورفكان مرمى الضيوف في اكثر من مرة ليأتي التعادل في الدقيقة 62 عبر نيران صديقة بعد ارتطام احدى الكرات العرضية برجل المدافع عبد الله غانم لتتحول دون قصد لمرمى الحارس عادل الحوسني وضغط الشارقة بقوة من اجل تسجيل هدف الفوز مع استبسال لحارس خورفكان الذي منع البرازايلي كورنادو من الوصول الى شباكه لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف .

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