شباب الأهلي يكتسح عجمان بخماسية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - سالم خميس

اكتسح شباب الأهلي ضيفه عجمان 5-1 مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، في ختام اليوم الأول للجولة السابعة من دوري الخليج العربي، وسجل لشباب الأهلي أحمد العطاس في الدقيقة 4، وأيغور جيسوس في الدقيقتين 17 و71، وأحمد خليل من ركلة جزاء في الدقيقة 90، ويوسف جابر في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وأحرز هدف عجمان بوبكر تراولي في الدقيقة 46.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس مؤقتاً، وظل عجمان في المركز الثاني عشر برصيد نقطتين، وما يزال الفريق يعاني الخطر من شبح الهبوط.

ورغم أن شباب الأهلي بدأ التسجيل بهدف مبكر برأسية أحمد العطاس في الدقيقة 4، بعد عرضية هيلدون راموس، إلا أن هذا لم يدفع عجمان إلى تغيير طريقة اللعب، وظل الفريق معتمداً على الدفاع من منتصف ملعبه.

واعتمد شباب الأهلي على الجانب الأيمن في بناء الهجمات عن طريق كارتابيا وهيلدون وعبد العزيز هيكل،

وأضاف ايغور جيسوس، الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 17، من كرة وصلته داخل منطقة جزاء، وسددها سريعة في الزاوية البعيدة عن حارس عجمان.

وافتتح عجمان الشوط الثاني بقوة، بعدما سجل لاعبه بوبكر تراولي هدفاً في الدقيقة 46، بعد تمريرة سحرية من حسين عبد الرحمن، وسط غياب تركيز ورقابة من مدافعي شباب الأهلي.

وتلقي عجمان ضربة مؤثرة، بطرد لاعبه حسبن عبد الرحمن بالإنذار الثاني في الدقيقة 50، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين، ولكن هذا لم يؤثر على أداء عجمان، والذي ظهر بمستوى أفضل في الدقائق التالية.

ونجح شباب الأهلي في إضافة هدف ثالث عن طريق هدافه جيسوس في الدقيقة 71، ثم أضاف أحمد خليل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 90، وطرد محمد إسماعيل، لاعب عجمان، بالإنذار الثاني، بعد تسببه بركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، يطلق يوسف جابر، قذيفة قوية من داخل منطقة جزاء عجمان، محرزاً هدفاً خامساَ لفريقه، وأطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية.

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