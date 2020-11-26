سالم ربيع: رحيل مارادونا خسارة عالمية

المصدر: دبي-علي شدهان

قدم الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، خالص التعازي إلى أسرة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية برحيل الساحر مارادونا المدرب الأسبق للفهود، لافتا إلى أن رحيل مارادونا يمثل خسارة عالمية كبرى ليس لأسرته والشعب الأرجنتيني فحسب، بل للعالم اجمع، منوها إلى أن كرة الامارات "كانت" محظوظة بتواجد مارادونا خلال العامين 2011 و2018 عندما تولى تدريب الوصل والفجيرة على التوالي.

طبيعة الاداء

وأشار ربيع إلى أن فوز الوصل على ضيفه الفجيرة اليوم الخميس بالثلاثة ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، يعتبر هو الأهم، وبغض النظر عن طبيعة الأداء، معللا ذلك بأهمية جمع النقاط بالنسبة لفريقه في هذا التوقيت بالذات، وعلى أمل الخروج من المركز الذي يحتله الفهود في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة قبل مباراة اليوم، مشيرا إلى أنه أمام الوصل عمل كبير عليه إنجازه، مقدما الشكر لكل لاعبي فريقه، مشيدا بمردود خط الهجوم، مبديا ارتياحه لمستوى التجانس الذي ظهر عليه نجوم الخط الأمامي للفهود.

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