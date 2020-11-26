الجزيرة يستقبل مدرب حتا الجديد بثنائية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

واصل الجزيرة حصد النقاط في دوري الخليج العربي، بفوزه على ضيفه حتا مساء اليوم في الجولة السابعة من المنافسة بهدفين دون رد أحرزهما على مبخوت "29" وميلوس "39" خلال مباراة متوسطة الأداء، أستقبل فيها فخر ابوظبي، مدرب حتا الجديد فلاديمير فيرميزوفيتش بأول هزيمة له بعد توليه المهمة قبل أيام قلائل، لتكون الخسارة السادسة للإعصار في المنافسة، النتيجة رفعت رصيد الجزيرة إلى 14 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا" فيما بقي حتا برصيد نقطة واحدة في ذيلية الترتيب.



بدأت المباراة متكافئة من الطرفين، مع افضلية نسبية للإعصار الذي نجح في إختراق المنطقة الدفاعية للجزيرة مبكرا وهدد مرماه عن طريق عبد الله كاظم بتهديفة قوية مرت بجوار القائم الأيسر، وفرصة أنفراد أخرى لذات اللاعب تصدى لها على خصيف.

ورغم أن الجزيرة كان بعيدا عن الهجمات الخطرة على مرمى ضيفه لكنه نجح في الوصول للشباك عند الدقيقة 29 بواسطة الهداف على مبخوت الذي حول كرة عكسية من إيزيكيل إلى داخل الشباك بتهديفة يسارية هوائية قوية سكنت المرمى، ونجح المدافع المتخصص في الضربات الثابتة ميلوس من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بتسديدة صاروخية من ضربة ثابتة سكنت سقف المرمى.

وبعدها لاحت فرصة تقليص الفارق أمام حتا لكن المهاجم موسندا لعب الكرة أعلى العارض لتكون أبرز فرص الإعصار قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني بادر الجزيرة بالهجوم لإضافة هدف الأمان الثالث وكاد أن يفعلها من هجمة منظمة قادها مبخوت وخلفان أنتهت بمواجهة الأخير للمرمى لكن حارس الأعصار تصدى للكرة، ليرد حتا بعدها بهجمة انتهت برأسية قوية من الزامبي موسندا مرت جوار القائم الأيسر.

وتواصل اللعب بعدها بتفوق واضح لفخر ابوظبي وسط محاولات من جانب حتا لتقليص الفارق لكنه وجد صعوبة في تجاوز دفاع مضيفه المتماسك، بينما لم تتوقف محاولات الجزيرة للنيل من الشباك لكن دون أن تكون هنالك فرص خطرة واضحة، بإستثناء تهديفة من عبد الله رمضان، ومحاولة أخرى من خلفان مبارك الذي لعب كرة عكسية قوية حولها المدافع بالخطأ تجاه مرماه لكن الحارس المتألق سعيد المسماري نجح في إبعاد الكرة لركنية، وفي الدقائق الأخيرة كثف الجزيرة من هجومه بحثا عن هدف ثالث ما أجبر الإعصار على التراجع رغم تاخره بهدفين حتى أعلن قاضي الجولة عن نهاية المباراة بفوز فخر ابوظبي بثنائية نظيفة.

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