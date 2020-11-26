الوصل يهزم الفجيرة بالثلاثة في يوم رحيل مارادونا

المصدر: دبي-علي شدهان

الحق فريق الوصل الأول لكرة القدم، الهزيمة بضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف دون رد الخميس ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، في يوم رحيل الساحر مارادونا مدربهما السابق في عامي 2011 و2018 على التوالي.

ثلاثية الفهود

سجل ثلاثية الفهود، فابيو ليما بعد مرور اقل من 30 ثانية من زمن الشوط الأول، وهو الأسرع في البطولة حتى الآن، ونيكولاس اوروز "ق72"، وعلي صالح في الدقيقة 82 من زمن المباراة التي شهدت دقيتها الـ 78 إلغاء ركلة جزاء لمصلحة الفجيرة بعدما عودة الحكم إلى تقنية "الفار".

نغمة الفوز

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 9، مستعيدا نغمة الفوز، ومتقدما إلى مركز أفضل في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة الرابعة، ودخل في حسابات معقدة مع اقرانه في المراكز الأخيرة.

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