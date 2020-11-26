الوصل والفجيرة.. طوق نجاة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يخوض فريقا الوصل والفجيرة في السادسة من مساء اليوم في معقل الفهود بزعبيل، مباراة بمثابة «طوق نجاة» لهما معاً ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث يأتي الفهود عاشراً بـ 6 نقاط، والذئاب في المركز 11 برصيد 4 نقاط.



تركيز



من جانبه، لفت سالم ربيع مدرب الوصل، إلى أن تركيزه انصب على التحضير الذهني للاعبي فريقه قبل مباراته المهمة اليوم أمام ضيفه الفجيرة، منوهاً إلى أن استعدادات الوصل للمباراة معتادة، وليس فيها شيء مختلف، كونها ضمن برنامج معد سلفاً لمباريات البطولة كلها وليس لمباراة محددة.



وشدد على أن التحضير الذهني للاعبي الوصل مهم قبل مباراة الفجيرة، في ضوء الخسارة أمام العين في الجولة السادسة من البطولة، مشيراً إلى أن فريقه لا يستحق خسارة مباراة العين، معللاً ذلك بتقديمه مستوى مرضٍ.



بدوره، حذر الصربي غوران مدرب الفجيرة لاعبي فريقه من خطورة الوصل على الرغم من حالة عدم التوازن التي تعتري الفريق المضيف، وقال يجب ألا تخدعنا هزيمة الوصل أمام العين في الجولة الماضية.



ولفت إلى أن الأجواء تبدو إيجابية بعد تخلُص نجوم الفريق من الضغوط التي تعرضوا لها قبل مباراة الإعصار، ولذلك فإن مواجهة اليوم لا تقل أهمية عن سابقتها.

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