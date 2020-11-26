الجزيرة وحتا.. صعود وهروب

المصدر: دبي - علي الظاهري، أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي الجزيرة وضيفه حتا عند السادسة مساء اليوم لحساب الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، المواجهة تجمع فريقاً يسعى إلى القمة وآخر يسعى للهروب من دوامة القاع، حيث يضع فيها كل فريق عينه على النقاط الثلاث، الجزيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع حالياً برصيد 11 نقطة، بينما يعيش «الإعصار» في دوامة النتائج السلبية التي وضعته في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.



صعوبة



من جانبه أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن وجود مدير فني جديد على رأس الجهاز الفني لحتا، يجعل مهمة فريقه في الفوز صعبة لأنه لا يعرف الطريقة التي سيتعامل بها المدرب مع اللقاء، متوقعاً اعتماد الإعصار على الأسلوب الدفاعي مع التركيز على المرتدات لإحراز الأهداف، وأضاف: لن نواجه مشكلة إذا كان حتا سيعتمد على أسلوب دفاعي كما نتوقع.



وأكد فلاديمير مدرب حتا الجديد، أن الوقت كان قصيراً للتحضير بشكل مثالي لمواجهة فخر أبوظبي، وحث اللاعبين على خوض مباراة اليوم من أجل الاستمتاع لإخراج ما لديهم من طاقات وقدرات، مؤكداً أن جميع المباريات ستكون بمثابة «ديربي» بالنسبة لهم، كما أن فريقه يملك الجودة ولا يستحق المركز الأخير في جدول الترتيب العام للدوري.

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