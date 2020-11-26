خورفكان والشارقة.. السهل الممتنع

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، خورفكان - محمد فضل

يحلُ الشارقة ضيفاً ثقيلاً على خورفكان في التاسعة مساء اليوم في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، وقد تبدو الكفة غير متوازنة «نظرياً» ناحية الشارقة متصدر دوري الخليج العربي بـ18 نقطة، بينما خورفكان قابع في المركز الأخير بنقطة وحيدة.



بدوره أكد زاناردي مدرب فريق خورفكان جاهزية النسور، واصفاً المباراة بالمهمة والصعبة وأمام فريق قوي ويمتلك لاعبين جيدين، وألمح المدرب إلى أن وضع الفريق مشابه تماماً لوضعه في العام الماضي عندما واجه الشارقة وفاز عليه، لتحدث بعدها صحوة لنسور الخور غير مسبوقة محققين ثلاثة انتصارات متتالية وتعادل، وقال زاناردي: «الجميع يتطلع لتكرار هذا السيناريو، عملت على تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق أمام الظفرة، وبالفعل اللاعبون اجتهدوا في التدريب».



صعوبة



وأكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، صعوبة المباراة، نافياً فكرة سهولة المهمة قياساً بنتائج الفريقين وترتيبهما في الجدول، وقال العنبري إن خورفكان من الفرق المميزة بالذات في مواجهاته مع المنافسين الكبار، وتجسد ذلك في مبارياته الأخيرة وإن كانت نتائجه على غير مستواه، مشيراً إلى أن مشوار الدوري كله صعب ولا يوجد منافس سهل ولا يمكن التهاون أمام أي فريق، مع ضرورة الجدية في جميع المباريات، وأضاف خورفكان لديه جهاز فني جيد ومحترفين أجانب على مستوى رفيع.

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