شباب الأهلي وعجمان.. لا تراجع ولا استسلام

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، دبي - إيهاب زهدي

يرفع شباب الأهلي وضيفه عجمان شعار «لا تراجع» عندما يلتقي الفريقان على ملعب استاد راشد في التاسعة من مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، في ظل وضعية الفريقين التي لم تعد تحتمل فقدان أي نقاط جديدة، مع اشتعال الصراع على القمة والهروب من شبح الهبوط في دورينا.



ويدخل شباب الأهلي اللقاء وفي رصيده 9 نقاط يحتل بها المركز الثامن، بينما لم يحقق «البرتقالي» أي فوز حتى الآن وحصد نقطتين فقط بعد 6 جولات.



تعويض



من جانبه، أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يسعى لتعويض الخسارة السابقة أمام الجزيرة 3 ـ 5، معرباً عن أسفه الشديد لتلك الخسارة، ومشيراً إلى أنها الأولى خلال مسيرته مع الفريق، وقال: «تركيزنا ينصب في حصد نقاط مباراتنا أمام عجمان، ونحن استعددنا جيداً للجولة السابعة، بعد استعادة اللاعبين المصابين من خلال التمارين الأخيرة، والفوز هو مطلب الجميع للعودة لسكة الانتصارات».



وقال الرمادي، إن تركيزه مع لاعبيه الآن ينصب على الـ7 مباريات المتبقية من الدور الأول لدوري الخليج العربي، وقال الرمادي رداً على أسئلة حول الموقف الصعب الحالي للفريق بعد حصد نقطتين فقط، إن حل مشكلة الصيام عن التسجيل في مزيد من العمل والتركيز وليس في تغيير أي لاعب، مشيراً إلى أن هناك ظروفاً صعبة أسهمت في النتائج السلبية.

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