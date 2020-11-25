تحية خاصة من لابا لمعروف خلال تدريب العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

حظي المهاجم جمال معروف لاعب العين، بتحية خاصة واستقبال حار من زميله المهاجم التوغولي لابا كودجو، لحظة حضور الأول لمتابعة المران الذي أجراه الفريق البنفسجي مساء اليوم على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، استعداداً للمواجهة التي تجمعه بالوحدة الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وركض المهاجم التوغولي لابا، نحو زميله معروف وقفز مقلّداً احتفالية الأخير، بعد تسجيله الأهداف، كما يفعل البرتغالي الأشهر كريستيانو رونالدو، وتفاعل لاعبو العين مع تحية لابا لجمال معروف في مشهد ضاحك.

وكان جمال معروف تعرض للإصابة بكسر خلال مباراة العين والنصر السعودي في سبتمبر الماضي ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليغيب اللاعب عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة السابقة قبل أن يمنحه الطبيب الضوء الأخضر للانخراط في مرحلة التأهيل الخاص، بعد الوقوف على التقارير الإيجابية للفحوصات الشاملة والأشعة المغناطيسية التي أكدت جاهزية اللاعب للدخول في المرحلة الثانية من برامجه العلاجية تمهيداً لعودته إلى الحصص التدريبية، وذلك بعد أن تمت إزالة المسامير.

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