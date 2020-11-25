رازوفيتش: أتوقع مواجهة مفتوحة أمام العين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، إنه يتوقع مباراة مفتوحة أمام العين في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، في الكلاسيكو الذي يقام مساء الجمعة، باستاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

ويسعى الوحدة الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، والعودة بالنقاط الثلاث للاستمرار في ملاحقة الشارقة المتصدر.

وأضاف رازوفيتش: «مباراة مثيرة للاهتمام في انتظارنا لأن كلا الفريقين يبحثان عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، نعرف فريق العين، واستعداداتنا تسير بشكل جيد للمواجهة».

وشدد على أن الوحدة يسعى لإظهار أفضل ما لديه رغم صعوبة المباراة، موضحاً: «سوف نواجه منافساً صعباً يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن الوحدة أيضاً لديه مؤهلات الفوز، لا نعد بالانتصار ولكننا سنقاتل خلال المباراة، وأشعر بشعور جيد تجاه الكلاسيكو، على اللاعبين التحلي بالالتزام وتجنب الأخطاء لتحقيق الفوز».

ويرى مدرب الوحدة أن الفوز على العين سيمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة، مشيراً إلى أنه يتوقع تركيزاً شديداً من اللاعبين، خاصة وأن الفريق يملك المقومات التي تساعده على الخروج بنتيجة جيدة في ظل مضاعفة الجهد.

كشف رازوفيتش عن أن مشاركة الدولي خليل إبراهيم في المباراة ليست مؤكدة، خاصة وأن اللاعب عائد من الإصابة، وقال: «حظوظ اللاعب في المشاركة 50%».

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